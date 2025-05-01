تحية "خاصة" من هيفاء وهبي بمناسبة عيد العمال

شفق نيوز/ وجهت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، تحية لـ"فريقها الإبداعي" بمناسبة عيد العمّال.

وشاركت هيفاء متابعي حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو من كواليس جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخراً.

وكتبت على الفيديو باللغة الإنجليزية بما معناه: "تحية لفريق العمل المجتهد والملهم الذي يُحقق كل هذا النجاح.. ألقِ نظرة على الأجواء الإيجابية خلف الكواليس".

وسيتم تكريم النجمة اللبنانية أواخر مايو/ أيار الجاري في ألمانيا، بحفل جوائز "داف باما" الموسيقية للعام 2025، وهو: "حفل توزيع جوائز متعدد الثقافات مُكرّس للاحتفاء بثراء وتنوع الموسيقى العالمية. وربط الثقافات الموسيقية من مختلف المناطق، وجمع الفنانين معًا، وتكريم إنجازاتهم وتأثيرهم في صناعة الموسيقى" بحسب الموقع الرسمي للمهرجان.

ويأتي هذا التكريم بعد الأزمة التي واجهتها هيفاء مع نقابة المهن الموسيقية بمصر، في مارس/ آذار الماضي، حيث أعلنت النقابة إيقاف منح تصاريح الغناء لها، بناء على توصية لجنة التحقيقات بشكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق خالد التهامي.

وكان التهامي قد تقدم بشكوى ضد الفنانة اللبنانية، زعم فيها أنّها شهرت به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم مستندات صوتية ومقاطع فيديو تثبت ذلك، فيما لم يصدر أي تعليق عن هيفاء وهبي حول هذه الشكوى، أو قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منحها تصاريح للغناء في مصر.