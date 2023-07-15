تحليل يكشف تراجعاً في استخدام "ثريدز" بعد "فورة الإطلاق"

شفق نيوز/ كشف تحليل أجرته مؤسسة بيانات التسويق "سنسور تاور" تراجعاً في الوقت الذي يقضيه المستخدمون على تطبيق "ثريدز" التابع لشركة "ميتا"، ما يوحي بتراجع الزخم الذي رافق انطلاقته قبل أيام.

وبحسب ما نشره موقع (الحرة) الأمريكي، تراجعت مدة نشاط المستخدم على التطبيق من 20 دقيقة عند إطلاقه في الخامس من يوليو إلى 10 دقائق فقط، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو تراجع بنسبة خمسين بالمائة.

إلى ذلك، شهد التطبيق انخفاضا في أعداد المستخدمين النشطين يوميا، ففي الأسبوع الماضي، أبلغت ميتا عن تسجيل 100 مليون اشتراك على ثريدز في خمسة أيام فقط، ولكن وفقا لبيانات "سنسور تاور" شهدت الخدمة بعض التراجع في النمو.

وانخفض المستخدمون النشطون يوميا بنحو 20٪ يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع.

كما كشفت بيانات منفصلة أنماط تراجع مماثلة، حيث سجل "ثريدز" انخفاضا بنسبة 25٪ في عدد المستخدمين النشطين يوميا بين 7 يوليو والاثنين الماضي، خصوصا بين مستخدمي هواتف أندرويد، وفق موقع "أكسيوس".

وقال أنتوني بارتولاتشي، المدير الإداري في Sensor Tower، لشبكة "سي أن بي سي" إن إطلاق ثريدز "كسر ما كان يجري على الإنترنت حتى الآن" منوها بالزخم غير العادي الذي رافق إطلاقه، وهو ما لم يشاهده طيلة عشرة أعوام على رأس مؤسسة التحليل التي ينتمي إليها، لكنه عاد ليقول إن البيانات الجديدة تشير إلى تراجع كبير في تفاعل المستخدمين مقارنة بفترة الإطلاق.