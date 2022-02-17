تحقيق يفضح "تحايل" ميلانيا ترامب.. أطلقت مزاداً واشترت المقتنيات بنفسها

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الخميس، عن أن مزاداً أطلقته ميلانيا زوجة رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، لمجموعة من المقتنيات الرمزية عبر العملات المشفرة، قد انتهى إليها بعد شرائها المجموعة كافة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن مكتب ميلانيا في بيان، أن السيدة الأولى السابقة أطلقت منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، قبل أن تعلن ميلانيا عن إطلاق مزاد "مجموعة Head of State Collection عبر الإنترنت".

وكالة بلومبيرغ قامت بتحليل المعاملات على "Solana Blockchain"، ووجدت روابط بين ميلانيا، أو على الأقل أعضاء فريقها بالمزايدة.

وكشف تحقيق الوكالة أن العملة المشفرة المستخدمة في شراء أول NFT لميلانيا ترامب، جاءت من محفظة مملوكة للكيان الذي أدرج المشروع في الأصل للبيع، وذلك بقيمة ما يعادل 185 ألف دولار أمريكي.

وأظهر تحليل المعاملات المسجلة على "Solana"، أنه في 23 يناير/كانون الثاني 2022، قامت المحفظة الرقمية التي تم إدراجها على أنها منشئ NFT الخاص بالسيدة ترامب، بتحويل 372657 دولاراً أمريكياً إلى محفظة ثانية أرسلت لاحقاً جزءاً منها إلى عنوان ثالث أُعلِنَ عنه لاحقاً فائزاً بالمزاد.

من جانبها، نفت ميلانيا ذلك في بيان، وقالت: "طبيعة بروتوكول Blockchain شفافة تماماً. وفقاً لذلك، بإمكان الجمهور عرض كل معاملة على Blockchain"، مشيرة إلى أنه "تم تسهيل المعاملة نيابة عن مشترٍ من طرف ثالث".