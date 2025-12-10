تحقيق أوروبي: متبرع يحمل طفرة جينية تسبب السرطان يساهم بإنجاب 197 طفلاً

شفق نيوز- متابعة

أظهرت تحقيقات كبرى لاتحاد الإذاعات الأوروبية، أن متبرعا بالحيوانات المنوية، كان يحمل طفرة جينية خطيرة تزيد بشكل كبير خطر الإصابة بالسرطان، قد أنجب ما لا يقل عن 197 طفلا في أنحاء أوروبا.

وقد توفي بعض هؤلاء الأطفال بالفعل، بينما يُتوقَّع أن ينجو عدد قليل فقط ممن ورثوا هذه الطفرة من الإصابة بالسرطان طوال حياتهم.

وأُجري هذا التحقيق بواسطة 14 هيئة بث عامة ضمن شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد الإذاعات الأوروبية، وأظهر أن الحيوانات المنوية جاءت من رجل مجهول الهوية كان يتلقى أجرا مقابل التبرع عندما كان طالبا، بدءا من عام 2005.

ثم استُخدمت حيواناته المنوية لمدة 17 عاما تقريبا، بنك الحيوانات المنوية الأوروبي في الدنمارك. لكن "بي بي سي" اشارت إلى أنه لم يكن يعلم أنه يحمل هذا الطفرة، وهو يتمتع بصحة جيدة وتجاوز الفحوصات المفروضة على المتبرعين. ومع ذلك، فقد حدثت طفرة في الحمض النووي لدى بعض خلاياه قبل ولادته.

يذكر أن الطفرة أضرت بجين مهم يسمى TP5، الذي يساعد الجسم على منع الخلايا من أن تصبح سرطانية. معظم خلايا جسم المتبرع سليمة، لكن حوالي 20% من حيواناته المنوية تحمل الطفرة. أي طفل يُخلق من هذه الحيوانات المنوية سيحمل الطفرة في كل خلايا جسده.

هذه الحالة تُسمى متلازمة لي–فروميني، وتزيد فرصة الإصابة بالسرطان إلى 90%، خصوصا في الطفولة، وتشمل أيضا خطر سرطان الثدي لاحقا.

وأوضح بنك الحيوانات المنوية الأوروبي أن المتبرع وأسرته بصحة جيدة، وأن مثل هذه الطفرات لا يمكن اكتشافها بالفحوص الجينية الروتينية.

وتشير التحقيقات لغاية الآن إلى أن 197 طفلا على الأقل ولدوا من هذا المتبرع، لكن الرقم ليس نهائيا، إذ لم تُستكمل البيانات من جميع الدول. ولا يُعرف أيضا عدد الأطفال الذين ورثوا الطفرة الخطيرة.