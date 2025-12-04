تحقيق أوروبي حول دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب

شفق نيوز- بروكسل

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم الخميس، بأن المفوضية الأوروبية تستعد لفتح تحقيق جديد لمكافحة الاحتكار ضد شركة "ميتا بلاتفورمز"، يتعلق بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيق المراسلة الشهير واتساب.

وبحسب التقرير، فإن "التحقيق سيركز على كيفية إدماج الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها، نظام Meta AI داخل خدماتها، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على المنافسة في السوق الأوروبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المفوضية الأوروبية قد تعلن عن التحقيق خلال الأيام المقبلة، رغم أن التوقيت لا يزال قابلًا للتغيير".

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن ممارساتها التي قد تقضي على المنافسة.