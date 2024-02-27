تحقيقات FBI تكشف: الممثل اليك بالدوين اطلق النار باتجاه زميلته في موقع التصوير عام 2021

شفق نيوز/ كشف خبير في الأسلحة النارية بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي FBI، اليوم الثلاثاء، إن الممثل أليك بالدوين، ضغط على الزناد من المسدس الخاص بالتصوير عام 2021، عندما خرجت منه رصاصة حية قتلت المصورة السينمائية لفيلم Rust (راست) هالينا هتشينز.

وتتناقض شهادة هانا جوتيريز مسؤولة الأسلحة بالفيلم مع شهادة بالدوين الأولية بعد الحادث الذي أسفر أيضاً عن إصابة المخرج جويل سوزا.

وكان بالدوين قد شهد بأنه هيأ السلاح لإطلاق النار لكنه لم يضغط على الزناد.

ويقول محامو جوتيريز إنه يجري التضحية بها من أجل تغطية فشل بالدوين في اتباع القواعد الأساسية لسلامة الأسلحة النارية.

وقال الخبير في FBI برايس زيجلر في شهادته: "ما كان (السلاح) سيطلق النار بدون سحب الزناد وهو في وضع الإطلاق".

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة ABC في ديسمبر 2021، نفى بالدوين مسؤوليته عن إطلاق النار، موضحاً أن مهمة جوتيريز وآخرين هي ضمان سلامة الأسلحة النارية، وعدم استخدام الذخيرة الحية في موقع التصوير.

ولم يتم بعد تحديد موعد لمحاكمة بالدوين الذي يواجه تهمة القتل غير العمد.