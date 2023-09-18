تحذير من مشكلات "خطيرة" نتيجة عدم شرب الماء الكافي

شفق نيوز / يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم، وفقا للدكتورة "يلينا سولوماتينا"، خبيرة التغذية الروسية.

ولفتت سولوماتينا، إلى أن "ارتفاع لزوجة الدم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات عموماً، لأن الدم اللزج يصعب ضخه، فيضطر القلب للعمل بقوة مضاعفة".

وأضافت: "الماء ضروري لإنتاج عصير المعدة والأنزيمات، ولهضم الطعام بشكل طبيعي، وإفراغ الأمعاء، وإذا لم تكن هناك كمية كافية منه، تصبح الصفراء لزجة مثل البلاستيسين (مادة لدائنية تتكون من أملاح الكالسيوم والفازلين ومركب أليفاتي)، ما يزيد من خطر تشكل حصوات المرارة".

وأشارت الخبيرة، إلى أن "قلة الماء في جسم الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى أن تكون الحصى في الكلى والمثانة ومشكلات أخرى".

وزادت بالقول: "هذه جميعها أعضاء مهمة وحيوية، فإذا لم يكن هناك ماء، سيكون (البراز) جافاً، وهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون من كبار السن".

وحذرت سولوماتينا، من أن "البراز في هذه الحالة يركد في الأمعاء، ويسبب التسمم، أي أن الأمعاء تمتص السموم وتصل إلى الدم".

وتنصح الخبيرة، بشرب الماء بمقدار 30 مليلتراً لكل كيلوغرام من وزن الجسم، من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.