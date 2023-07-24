تحذير من مادة قاتلة يُروّج لفوائدها على "تيك توك"

شفق نيوز/ حذر خبراء صحة من فيديوهات متداولة على "تيك توك"، تتحدث عن فائدة إضافة "البوراكس" إلى مياه الشرب، لتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام المفاصل.

ويعرف "البوراكس" باسم بورات الصوديوم أو رباعي بورات الصوديوم أو ثنائي صوديوم رباعي البورات، وهو ملح لحمض "البوريك".

ويستخدم "البوراكس" المحظور في المنتجات الغذائية الأميركية، في منظفات الغسيل ومواد التنظيف.

ووفق مراكز مكافحة السموم الأميركية، فإن تناول "البوراكس" يسبب تهيج المعدة، ولا يزيل السموم من الجسم، بل يسبب تناوله فقر الدم.

وبحسب المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، فقد ارتبط "البوراكس" بالتسبب بالغثيان والإسهال والتشنجات وانهيار الأوعية الدموية.

•كما نفت الدكتورة كيلي جونسون أربور في حديث شبكة "إن بي سي نيوز"، أن يساعد تناول "البوراكس" في الحد من الالتهابات أو الإجهاد التأكسدي.

وتقول دراسات إن "البوراكس" يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويضعف الخصوبة.