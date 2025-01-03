تحذير من مادة تستخدم في منتجات العناية بالشعر تشكل خطراً على حياتك

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الصحية الأميركية تحذيرا جديدا مثيرا للقلق يفيد بأن مادة "الفورمالديهايد"، وهي مادة كيميائية موجودة في منتجات فرد الشعر، تشكل "خطرا غير معقول على صحة الإنسان".

وفي مراجعة طال انتظارها لسلامة المادة الكيميائية، التي تستخدم في صناعات متعددة من المنسوجات إلى البناء، حذر المسؤولون من أن المادة التي "توجد في كل مكان تقريبا" تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ولطالما كان الخبراء قلقين بشأن وجود هذه المادة في علاجات فرد الشعر الكيميائية.

تُدرج هذه المواد تحت أسماء الفورمالديهايد أو الفورمالين أو الميثيلين جليكول، وهي تعمل على إرخاء تجعيدات الشعر عن طريق التفاعل مع الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر.

وعند تطبيق الحرارة على الشعر في نهاية العلاج ينبعث غاز الفورمالديهايد في الهواء.

ثم يتم استنشاق غاز عديم اللون، مما يسبب، في أفضل الأحوال، تهيج العين والجهاز التنفسي، وفي أسوأ الأحوال، زيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة على المدى الطويل.

وتزداد هذه المخاطر إذا كانت منطقة مثل الصالون أو الحمام أو غرفة النوم سيئة التهوية.

وجاء في التحذير الجديد الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الأميركية: "إن استنشاق الفورمالديهايد لفترات أطول يقلل من وظائف الرئة ويزيد من حالات الربو والحساسية والسرطان".

ومع ذلك، تضيف الوكالة: "لا يُتوقع أن يؤدي التعرض لمستويات منخفضة من الاستخدام الصحيح للمنتجات التي تحتوي على الفورمالديهايد إلى أي آثار صحية ضارة".

كما ربطت بعض الدراسات التعرض للفورمالديهايد بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم والثدي بنسبة تصل إلى 150 في المئة.