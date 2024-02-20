تحذير من سقوط قمر صناعي "منفلت" على الأرض

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن القمر الصناعي ERS-2 الخارج عن نطاق السيطرة سيدخل إلى الغلاف الجوي للأرض يوم 21 شباط/ فبراير.

ووفقا لبيانات الوكالة، من الصعب التنبؤ بالوقت والمكان الذي سيسقط فيه القمر الصناعي على الأرض بصورة دقيقة.

وتشير إلى أن القمر الصناعي حاليا على ارتفاع 200 كلم، وعندما ينخفض إلى 80 كلم سيدخل إلى الغلاف الجوي سيبدأ بالتفكك والاحتراق، ومن المحتمل أن تسقط بقاياه في المحيط ولن تشكل تهديدا للبشر.

ويذكر أن القمر الصناعي ERS-2 أطلق إلى الفضاء في عام 1995 وكانت مهمته مراقبة الأرض. وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية عام 2011 عن انتهاء مهمته واستخدمت الوقود المتبقي في إخراجه من المدار.