تحذير من خطورة دواء انقاص الوزن الشهير "أوزمبيك"

شفق نيوز/ بعد الانتشار الواسع للدواء الشهير "أوزمبيك" كحل سحري لإنقاص الوزن، بدأت تظهر تقارير مقلقة تسلط الضوء على آثاره الجانبية المحتملة، ما أثار تساؤلات بشأن الموازنة بين فوائده ومخاطره.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تأثير جانبي جديد للدواء، أُطلق عليه اسم "قدم أوزمبيك".

ووفقاً للصحيفة، فإن الدواء الشائع الاستخدام لإنقاص الوزن يتسبب بترهل كبير في جلد القدمين.

ونقلت الصحيفة عن أطباء قولهم إنهم لاحظوا أن تناول "أوزمبيك" يؤدي إلى فقدان كبير بالدهون واحتباس الماء، مما يؤثر على مناطق مثل ظاهر القدمين التي تحتوي على طبقة دهون تحت الجلد حساسة.

ويعزو أطباء حالة "قدم أوزمبيك" إلى رقة الجلد أعلى القدم واحتوائه على دهون أقل، ومع تناول الدواء تظهر التجاعيد والعروق بشكل واضح للغاية.

واستشهد تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" بصورة مقدمة البرامج الشهيرة شارون أوزبورن، التي فقدت قرابة 19 كيلوغراماً من وزنها بفضل "أوزمبيك".

وظهرت أوزبورن في صورة لاحظ معجبوها تجعداً كبيراً في قدميها، أرجعوه إلى تناولها للدواء.

وكانت تقارير سابقة قد سلطت الضوء على الآثار الجانبية لعقار "أوزمبيك"، مثل الغثيان، والتقيؤ، والإمساك، والإسهال، والتعب، إلى جانب سرطان الغدة الدرقية، والتهاب البنكرياس، وشلل المعدة، وفقدان السمع والبصر.

المصدر: سكاي نيوز