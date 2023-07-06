تحذير من خطورة البقع الخضراء على البطاطا

شفق نيوز/ حذر خبراء الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا من أن ظهور البقع الخضراء على البطاطا يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.

وأوضحوا أن "مادة السولانين السامة تتراكم في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطا يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمماً خطيراً"، وفق وسائل إعلام روسية.

كما أكدوا أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطا حوالي سنة كاملة، لكن مع ذلك من الأفضل تناولها طازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول)، لافتين إلى أنه يجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء لأن هذا يشير إلى أنها عملياً قديمة وخالية من الفيتامينات.

كذلك يجب أن تكون قشرة البطاطا ناعمة من دون خشونة. ويفضل اختيار هذه الخضار متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم.

والبطاطس المحتوية على نسبة عالية من النشا تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي. فيما يمكن تحديد نسبة النشا في البطاطا عن طريق تقطيعها إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما، فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.

كما أشار الخبراء إلى أن لون البطاطا مختلف. فمثلاً البطاطا البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. فيما يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

إلى ذلك أوصت اختصاصية طب الأطفال الدكتورة يوليا زوتوفا بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.