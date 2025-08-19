تحذير من أخطاء في علاج ارتفاع ضغط الدم

شفق نيوز- متابعة

حذّر الطبيب وأخصائي الجراحة الروسي ألكسندر أومنوف، من بعض الأخطاء والممارسات الخطيرة التي يلجأ إليها البعض لعلاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم دون استشارة الأطباء.

وذكر الطبيب، في مقابلة مع موقع "لينتا.رو" حول الموضوع: "يميل بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى تجربة أنواع معينة من الأدوية لعلاج مرضهم، أو تناول أدويتهم بجرعات أعلى من المقررة، ودون مراجعة الطبيب.. هذه الأخطاء قد تكون لها آثار جانبية خطيرة جدا".

وأضاف: "يلجأ بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى استخدام الأسبرين كعلاج سحري، غير مدركين أن هذا الدواء قد يكون خطيرا نوعا ما على مرضى قرحة المعدة أو الذين يعانون من أمراض الكلى، والقليل فقط من يفكر بهذا الأمر".

وتابع الطبيب الروسي: "علاج مشكلات ارتفاع ضغط الدم يتم تحديده من قبل الطبيب المختص فقط، واختبار العلاج الفعال والآمن يستغرق وقتا، خاصة في الحالات السريرية المعقدة، إذ قد تستغرق هذه العملية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتحديد الجرعة الدقيقة اللازمة للمريض".

وأشار إلى أن بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم يظنون أن الأدوية وحدها كافية للتخلص من المشكلة، غير مدركين أهمية عوامل أخرى مثل ضبط وزن الجسم، وتجنب الأطعمة الدهنية وغير الصحية، والإقلاع عن التدخين أو شرب الكحول، بالإضافة إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على صحة القلب والشرايين. كما قد لا يدرك البعض أن ممارسة الرياضة بشكل مفرط قد تشكل خطرا على صحتهم.

وشدد أومنوف، على أن العلاج الفعال لمشكلات ارتفاع ضغط الدم الشرياني يحتاج إلى نهج متكامل يشمل الأدوية المناسبة ونمط الحياة الصحي، مؤكدا ضرورة مراجعة الطبيب قبل إجراء أي تعديل على جرعات أو مواعيد تناول الأدوية.