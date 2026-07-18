تحذير من تبريد الهاتف في الثلاجة

شفق نيوز- متابعة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلجأ بعض مستخدمي الهواتف الذكية إلى وضع أجهزتهم داخل الثلاجة أو حتى الديب فريزر عند الشعور بسخونتها، اعتقادًا منهم أن ذلك يساعد على تبريدها بسرعة، ويحذر الخبراء من أن هذه العادة قد تؤدي إلى أضرار خطيرة قد تؤثر في مكونات الهاتف الداخلية وتقلل من عمره الافتراضي.

يشير الخبراء إلى أن نقل الهاتف الساخن مباشرة إلى بيئة شديدة البرودة يؤدي إلى تكثف الرطوبة داخل الجهاز، وهو ما قد يسمح بوصول الماء إلى مكونات حساسة مثل اللوحة الأم، ومنفذ الشحن، والبطارية، والشاشة.

ويؤكد مختصون في صيانة الهواتف أن المشكلة ليست في البرودة نفسها، وإنما في التغير المفاجئ لدرجة الحرارة، والذي قد يؤدي إلى التآكل أو حدوث ماس كهربائي أو تلف دائم للمكونات الداخلية، كما يحذرون من تجاهل انتفاخ البطارية، لأنه قد يكون مؤشرًا على تعرضها لإجهاد حراري شديد.

وتؤكد آبل أن هواتف آيفون مزودة بأنظمة حماية تعمل تلقائيًا عند ارتفاع درجة الحرارة، مثل تقليل سطوع الشاشة، وخفض الأداء، وإيقاف الشحن مؤقتًا حتى تعود حرارة الجهاز إلى المستوى الآمن.

وتوصي الشركة، بإبعاد الهاتف عن أشعة الشمس المباشرة، وفصل الشاحن، وإزالة الغطاء الواقي إذا كان يحتفظ بالحرارة، وإغلاق التطبيقات الثقيلة، ثم ترك الهاتف في مكان مظلل وجيد التهوية ليبرد تدريجيًا، مع تجنب تعريضه لدرجات حرارة منخفضة بشكل مفاجئ.

ويؤكد الخبراء، أن الهواتف الحديثة تمتلك أنظمة ذكية لإدارة الحرارة، لذلك فإن انخفاض الأداء بشكل مؤقت يعد وسيلة لحماية الجهاز، وهو أفضل بكثير من تعريضه لخطر التلف بسبب وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.