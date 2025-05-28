تحذير أممي من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

شفق نيوز/ توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن يشهد العالم المزيد من الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن هناك احتمالا بنسبة 80 بالمئة أن تشهد سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة مستوى قياسيا من درجات الحرارة، وأن هناك احتمالا كبيرا أن يتجاوز متوسط الاحترار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأضافت أنه من العام الجاري وحتى نهاية عام 2029، من المتوقع أن يتراوح متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرض على مستوى العالم بين 1.2 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 مما سيزيد من تطرف الطقس.

وقالت المنظمة "كل جزء يسير يضاف إلى الاحترار يؤدي إلى المزيد من موجات الحر الضارة وهطول أمطار بغزارة شديدة وجفاف قاحل وذوبان للصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية وارتفاع درجة حرارة المحيطات ومنسوب مياه البحر".

وسيؤدي الاحتباس الحراري المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط عند القطب الشمالي إلى تسريع ذوبان الجليد في القطب الشمالي وشمال غرب المحيط الهادي.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي بأكثر من ثلاثة أمثال ونصف المتوسط العالمي، بواقع 2.4 درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة خلال فترة الأساس التي تشمل الأعوام الثلاثين الماضية، وذلك خلال فصول الشتاء الخمسة المقبلة.