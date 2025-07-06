تحذير في أمريكا من "ترندين قاتلين"

شفق نيوز – واشنطن

حذرت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية من ترندين خطيرين ينتشران بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأول يشجع المستخدمين على استكشاف مبان مهجورة، والثاني يدفعهم لركل أبواب الغرباء.

وقالت مديرة التسويق والرئيسة التنفيذية لشؤون الأهل لتطبيق "Bark Technologies" للرقابة الأبوية، تيتانيا جوردان، لقناة "Fox News Digital": "هناك ترند جديد كل يوم. تذهب إلى صفحة (من أجلك)، وترى ما هو الرائج. وبعد وقت قصير، سترى محتوى من إنتاج الأطفال، وهذا بحد ذاته إشكالي. الكثير من الأطفال دون سن الـ13 قانونياً لا يُسمح لهم حتى باستخدام مواقع التواصل".

وأوضحت أن تحديات مواقع التواصل تدفع المستخدمين لإنشاء المزيد من "المحتوى الذي يثير التفاعل"، والذي "يحمل مكونات فيروسية، ويعود للظهور مراراً وتكراراً بفضل الخوارزميات".

وأضافت: "هذا النوع من المحتوى سيحصل على إعجابات، تعليقات، ومشاركات. وسيشجع الأطفال على تقليده لأنه يمنحهم الشهرة. أي تحدٍ كهذا، الأطفال لا يفكرون: (هل هذا الفعل صحيح؟ هل هو آمن؟) بل يفكرون: (أنا أريد التقدير)، وسيتعرض الأطفال للقتل. أعني، شخص واحد فقط يحمل سلاحاً ويُركل بابه من قِبل طفل، وسنكون أمام عنوان مأساوي جديد على المستوى الوطني".

وقالت الشرطة الأمريكية: "بينما كانت لعبة (دق واهرب) علامة على المشاكسة الطفولية لعقود، إلا أن شباب اليوم نقلوها إلى مستوى أكثر خطورة عبر ركل الأبواب والتسبب بأضرار. وإلى جانب التكاليف المادية التي يتحملها أصحاب المنازل لإصلاح الأضرار، هناك احتمال أن يتعرض الطفل لأذى خطير أو يُقتل على يد شخص يعتقد، خاصة في منتصف الليل، أن منزله يتعرض للسطو، فيقرر الدفاع عنه باعتبار أن هناك تهديداً وشيكاً للحياة والممتلكات".

وحثّت الشرطة الأهل على "مناقشة مخاطر وعواقب مثل هذه الترندات مع أطفالهم"، مضيفة أن "ما يبدو كمزحة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أو مخاطر حقيقية".

في الوقت نفسه، تصدّر ترند آخر يُعرف باسم "UrbanEx" العناوين مؤخراً، حيث أدى إلى سجن مستخدمي مواقع تواصل شاركوا فيه. يشجع هذا "التحدي" المستخدمين على استكشاف مبانٍ مهجورة، من مدارس وكنائس إلى مراكز تجارية وترفيهية.

وأكدت الشرطة، أن "التسلل إلى مبانٍ تاريخية مغلقة أمر خطير. أنتم تخاطرون بأنفسكم وبأرواح فرق الإنقاذ، وهذا غير قانوني".