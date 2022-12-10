تحذير.. فيروس كورونا يعيش على أطعمة شائعة لمدة أسبوع

شفق نيوز/ كشف خبراء الصحة أن الفيروس المسبب لـ "كوفيد-19" يمكن أن يعيش في بعض محلات البقالة الجاهزة للأكل لعدة أيام.

وأجريت الاختبارات لصالح وكالة معايير الغذاء (FSA) في المختبر، فوجدت أن فيروس كورونا يعيش لفترة أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية، مثل البروكولي والتوت.

وكان هذا للمقارنة مع المنتجات ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

لكن العلماء نصحوا بعدم الخوف لأن المخاطر على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن فيروس SARS-CoV-2 ملطخة به العبوات والمواد الغذائية، بما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون غسل.

وتباينت النتائج، حيث أظهر معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضا ملحوظا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأولى.

لكن بالنسبة للفلفل وقشرة الخبز والجبن، فقد تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف.

ولاحظ معدو الدراسة أن الأطعمة والتعبئة والتغليف المستخدمة في الدراسة "تم تلقيحها بشكل مصطنع بـ SARS-CoV-2، وبالتالي فهي ليست انعكاسا لمستويات التلوث الموجودة في هذه الأطعمة عند البيع بالتجزئة، وستتطلب المستويات المنخفضة من التلوث وقتا أقل للانخفاض إلى مستويات أكثر انحفاضا وغير قابلة للكشف.

وقد يكون الناس مهتمين باكتشاف أن الفيروس قد يستمر في حالة معدية، على الأطعمة وأسطح تغليف المواد الغذائية، لعدة أيام في ظل ظروف مشتركة معينة.

وأضافوا أن نتائج الدراسة "تعزز الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة".

ويأتي ذلك في وقت يبدو فيه أن الانخفاض الأخير في عدد مرضى "كوفيد-19" في إنجلترا قد توقف مع ظهور علامات مبكرة على أن المستويات بدأت في الارتفاع مرة أخرى.