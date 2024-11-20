تحذير.. غسل الشعر في صالونات التجميل يهدد بالسكتة الدماغية

شفق نيوز/ حذر استشاري جراحة الأعصاب أرون نايك من خطورة غسل الشعر في صالونات التجميل، مشيراً إلى أن ثني الرقبة إلى الخلف قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بسكتة دماغية تهدد الحياة.

وأوضح نايك في منشور على "إنستغرام" أن هذه الوضعية قد تضع ضغطًا على الشرايين في الرقبة، مما يؤثر على إمدادات الدم إلى الدماغ.

وفي الحالات الأقل شدة، يمكن أن تؤدي هذه الوضعية إلى أعراض مثل الدوخة، وضبابية الرؤية، والخدر، وصعوبة في الكلام.

وأضاف نايك أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مشاكل في الرقبة هم أكثر عرضة لهذا الخطر.

وقد تم تعريف ظاهرة "متلازمة السكتة الدماغية في صالون التجميل" بعد تسجيل أول حالة في الولايات المتحدة عام 1993.

أعراض السكتة الدماغية تشمل:

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين.

خدر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما.

صداع شديد.

صعوبة في المشي.