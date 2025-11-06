تحذير عاجل من عاصفة "جيومغناطيسية" قوية تضرب الأرض خلال ساعات

شفق نيوز- واشنطن

أطلق مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA)، يوم الخميس، تحذيراً عاجلاً من اقتراب عاصفة "جيومغناطيسية" شديدة من المستوى G3، ستضرب الأرض خلال الساعات المقبلة.

وأفاد المركز الأميركي بأن العاصفة تأتي على خلفية توهّج شمسي من الفئة M7.4 انطلق أمس الأربعاء من البقعة النشطة AR4274، ومن المُتوقع أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة.

وأشار إلى أن "موجة الجسيمات الشمسية المشحونة ستصل إلى الأرض بين مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، لتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي الأرضي، مما يُسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقلبات طفيفة محتملة في شبكات الكهرباء عالية الجهد"، وفقا لموقع "سبيس".

وتشير التوقعات إلى "إمكانية رؤية الشفق القطبي في مناطق أوسع من المعتاد هذه المرة، تمتد إلى خطوط العرض المتوسطة، في عرض سماوي استثنائي، وإن كانت الإضاءة القمرية الشديدة قد تقلل من وضوحه".

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن "هذه العاصفة ناتجة عن انبعاث كتل إكليلي، وهي سحب هائلة من البلازما والمجالات المغناطيسية تُقذف من الغلاف الخارجي للشمس، وعند اصطدامها بالأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي لتوليد تيارات كهربائية واضطرابات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي".

وحذّر الخبراء من أن "مثل هذه العواصف، رغم عدم تشكيلها خطراً مباشراً على الحياة اليومية، إلا أنها قد تؤثر على الأقمار الاصطناعية والملاحة الجوية والاتصالات بعيدة المدى، فيماتُصنف العاصفة المرتقبة ضمن الفئة القوية، وهي الأقوى منذ أشهر، مما دفع هيئات الطيران والكهرباء في عدة دول إلى رفع حالة التأهب لفرقها احترازياً.

وكان مركز الطقس الفضائي الأميركي قد شدّد مراراً في الآونة الأخيرة على أهمية مراقبة العواصف الشمسية مع تزايد الاعتماد على الأنظمة التقنية الحساسة، مشيراً إلى أن "الذروة المتوقعة للنشاط الشمسي الحالي ستكون صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرّمة".