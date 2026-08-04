تحذير طبي من تناول الرقي مع الخبز

شفق نيوز- متابعة

حذرت خبيرة تغذية من تناول البطيخ الأحمر (الرقي) مع الخبز لأنه قد يسبب الانتفاخ، وتخمرا في الأمعاء، ويزيد الضغط على البنكرياس، ويرفع مستوى السكر في الدم.

وتقول الدكتورة داريا روساكوفا، إن تناول الرقي مع الخبز ينطوي على مخاطر محتملة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الفركتوز مع الكربوهيدرات. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز، فإن تناول هذا المزيج، ذي المؤشر الجلايسيمي المرتفع، قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. كما أن الكمية الكبيرة من الألياف والكربوهيدرات البسيطة قد تسبب الانتفاخ والغازات وتخمر في الأمعاء. وقد يزيد الضغط على البنكرياس نتيجة الارتفاع الحاد في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين لهذه الحالة".

ووفقا لها، ينبغي على مرضى السكري، ومقاومة الأنسولين، وضعف تحمل الغلوكوز، ومختلف أمراض الجهاز الهضمي، والقلب والأوعية الدموية، والكلى، تجنب تناول هذا المزيج من الأطعمة.

كما أن نقع البطيخ في صلصة الصويا الغنية بالصوديوم قد يساهم في احتباس السوائل، لذلك لا ينصح الأشخاص المعرضين للوذمة أو ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول هذا الطبق، بحسب الطبيبة.