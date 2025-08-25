تحذير طبي: متحور فيروس "ستراتوس" خطير وينتشر في 38 دولة

شفق نيوز- متابعة

كشفت رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية للدراسات العليا التابعة لوزارة الصحة الروسية، يلينا مالينكوفا، يوم الاثنين، عن فئات جديدة لمتحور فيروس "ستراتوس"، مؤكدة أنها أكثر خطورة.

وقالت مالينكوفا، إن متحور "ستراتوس" اكتشف لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 2025، وبحلول نهاية حزيران/ يونيو كان قد انتشر بنشاط في 38 دولة، وتبين لاحقاً أن "ستراتوس" يعد سليلا لمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي المستجد.

ووفقاً لها، فينتشر المتحور الجديد بسرعة كبيرة، ويميل إلى عبور الحدود بوتيرة متسارعة، وقد سمحت له الطفرات الجينية ليس فقط بالانتشار السريع، بل أيضا بالتسبب في أعراض التهابات حادة في الجهاز التنفسي.

وأضافت أن متحور "ستراتوس" يعتبر الأكثر خطورة على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك كبار السن، أما أعراضه، فهي تشبه أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.

كما تقول: "تشمل الأعراض الحمى، السعال، الصداع، والضعف الشديد، فيما أن بحة الصوت تعد السمة المميزة، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدانه تماما، وهو ما يعتبر شائعا في هذا النوع الجديد من الفيروس".