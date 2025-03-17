تحذير طبي: أدوية شائعة للقلب وضغط الدم قد تقودك للاكتئاب

شفق نيوز/ حذرت باتيمات يخيايفا، أخصائية الأمراض النفسية، من أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب قد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب كأثر جانبي محتمل.

وأشارت يخيايفا، إلى أن تأثيرها قد يظهر على شكل تعب، نعاس، فقدان الشهية، أو حتى أعراض اكتئابية أكثر حدة، مبينة أن "بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم قد يكون لها تأثير اكتئابي، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإحباط أو سوء المزاج أو حتى نوبات اكتئاب".

وتابع قائلة، إنه "من الصعب في بعض الحالات تحديد ما إذا كان الدواء هو السبب المباشر لهذه الأعراض".

كما أشارت إلى أن الدراسات تُظهر أن الاستخدام المطوّل لجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات، وهي أدوية مضادة للالتهابات والحساسية وتثبط جهاز المناعة، قد يؤدي إلى ظهور أعراض اكتئابية لدى بعض المرضى.

وأكدت الطبيبة أن الاكتئاب نادراً ما يكون سبباً مطلقاً لمنع استخدام الأدوية، إلا أن على الأطباء تقييم عدة عوامل عند وصف العلاجات، مثل الفائدة المحتملة للدواء، ومدى توافر بدائل علاجية، والتاريخ الطبي للمريض فيما يتعلق بالاكتئاب، وشدة نوبات الاكتئاب السابقة إن وجدت، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة أي تطورات نفسية خلال فترة العلاج.