تحذير طبي: بدائل الحليب النباتي قد تضر بصحة الأطفال

حذّر خبراء صحيون من مخاطر إعطاء الأطفال الصغار مشروبات الحليب النباتي، مثل حليب الشوفان والصويا، مؤكدين أنها قد تؤثر سلبًا على صحتهم، بما في ذلك التسبب في تسوس الأسنان وسوء التغذية.

وجاء هذا التحذير ضمن أول إرشادات تصدرها جهات طبية بريطانية، من بينها الجمعية البريطانية للحساسية والمناعة السريرية، بدعم من منظمات متخصصة في التغذية وصحة الأسنان.

وأوضح الخبراء أن هذه المنتجات، رغم تسويقها كبدائل صحية لحليب البقر، غالبًا ما تحتوي على كميات مرتفعة من السكريات المضافة، حيث قد يتجاوز محتوى السكر في كوب واحد الحدّ اليومي الموصى به للأطفال الصغار.

كما أشاروا إلى أن أجسام الأطفال قد لا تمتص بشكل كافٍ العناصر الغذائية المضافة إلى هذه المشروبات، مثل الكالسيوم وفيتامين B12، ما قد يزيد من مخاطر سوء التغذية.

وفي السياق، أكد مختصون أنهم يعاينون حالات متزايدة لأطفال يعانون من مشاكل في الأسنان، بعضها يتطلب خلعًا مبكرًا، نتيجة استهلاك هذه المشروبات، واصفين إياها بأنها منتجات "فائقة المعالجة وغير مناسبة للأطفال الصغار".

ورغم التحذيرات، لم تدعُ التوصيات إلى منع هذه المشروبات بشكل كامل، لكنها شددت على ضرورة اختيار الأنواع غير المحلاة والمدعمة غذائيًا، في حال قرر الآباء استخدامها.

في المقابل، ترى جهات متخصصة في التغذية أن للحليب النباتي دورًا يمكن أن يكون مفيدًا في دعم نمو الأطفال، ما يعكس استمرار الجدل العلمي حول تأثير هذه المنتجات.