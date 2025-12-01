تحذير طبي.. الإفراط في أدوية حرقة المعدة يرفع المخاطر

شفق نيوز- متابعة

أوضحت خبيرة التغذية الدكتورة مارينا كوزنيتسوفا، أن اعتماد نظام غذائي صحي ضمن نمط الحياة اليومي يساعد في استعادة توازن ميكروبيوم الأمعاء.

ووفقا لها، ينبغي أن "يتضمن النظام الغذائي أطعمة غنية بالألياف، مثل الحنطة السوداء والشوفان، إضافة إلى مصادر طبيعية للبريبايوتيك، كالبصل والثوم والتفاح والموز، وذلك لأنها تعزز تنوع ميكروبيوم الأمعاء، مما يقلل الالتهاب ويدعم الجهاز المناعي".

وتضيف: "يُعد ميكروبيوم الأمعاء الدماغ الثاني في الجسم، فعندما يكون في حالة جيدة، يعمل الدماغ بكفاءة أكبر، ويصبح المزاج أكثر استقرارا، وقد لاحظ العديد من المرضى أنه بعد ثلاثة أسابيع فقط من اتباع نظام غذائي صحي، تبدأ أعراض التعب المزمن والتهيج بالاختفاء".

ومن جانبه، يشير الدكتور ألكسندر إيفانوف، الأستاذ المشارك في قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية بجامعة بيروغوف، إلى أن "الإفراط في استخدام أدوية علاج حرقة المعدة قد يؤدي إلى خلل في توازن البكتيريا المعوية".

وتُعد حرقة المعدة المزمنة أحد الأعراض الرئيسية لمرض الارتجاع المعدي المريئي، بينما تكون أعراض الأمراض الأخرى المرتبطة بالحموضة متقطعة وتظهر غالبا خلال نوبات التفاقم.

ويؤكد أن "مثبطات مضخة البروتون تُوصف عادة لعلاج هذه الحالة، إلا أن استخدامها لفترات طويلة قد يسبب آثارا جانبية".