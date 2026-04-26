تحذير طبي: المكملات الغذائية قد تكون سبباً في اضطرابات المعدة الشائعة

شفق نيوز- متابعة

يحذر خبراء من أن بعض الأعراض الهضمية الشائعة مثل ألم المعدة والغثيان واضطرابات الأمعاء قد لا تكون دائما ناتجة عن نوع الطعام أو حالة مرضية، بل قد ترتبط بعادة يغفل عنها الكثيرون.

وتشير عيادة كليفلاند إلى أن "المكملات الغذائية قد تزيد من حدة بعض مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الارتجاع المعدي المريئي والتهاب المعدة والقرحة ومتلازمة القولون العصبي".

وتوضح الدكتورة كريستين لي، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن "الأشخاص الذين يعانون أصلا من هذه الحالات يكونون أكثر عرضة لظهور آثار جانبية، تشمل: اضطرابات المعدة،الغثيان، الإسهال، الارتجاع الحمضي".

ويظهر ذلك بشكل أوضح مع المكملات التي تحتوي على الحديد أو الكالسيوم أو فيتامين C، والتي قد تهيّج بطانة المعدة.

ولا يقتصر الأمر على المصابين بمشكلات صحية مسبقة، إذ يمكن لأي شخص أن يعاني من هذه الأعراض، وتقول لي: "تناول الفيتامينات على معدة فارغة قد يسبب اضطرابات هضمية في كثير من الأحيان"، موضحة أنه "قد يؤدي إلى آلام في المعدة وغثيان وإسهال".

ويعد الحديد من أكثر المكملات استخداما، وتختلف احتياجاته اليومية بحسب الفئة:الرجال البالغون: 8.7 ملغ يوميا، النساء (19–49 عاما): 14.8 ملغ يوميا، النساء (50 عاما فأكثر): 8.7 ملغ يوميا.

وغالبا ما يمكن الحصول على هذه الكميات من الغذاء دون الحاجة إلى مكملات.

لكن تناول جرعات مرتفعة من الحديد (أكثر من 20 ملغ) قد يسبب آثارا جانبية مثل: الإمساك، الغثيان، التقيؤ، ألم المعدة.

وتحذر الجهات الصحية من أن الجرعات العالية جدا قد تكون خطيرة، خصوصا على الأطفال.

كما يعد فيتامين C من المكملات الشائعة، ويحتاج البالغون إلى نحو 40 ملغ يوميا، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ألم في المعدة وانتفاخ وإسهال.

وفي حال الاشتباه بأن المكملات هي سبب المشكلة، ينصح الخبراء بعدة خطوات، أهمها تناول الفيتامينات مع الطعام بدلا من تناولها على معدة فارغة، إذ يساعد ذلك على تحسين الامتصاص وتقليل اضطرابات المعدة. كما يُفضل تناولها مساء إذا كان الصباح غير مناسب، وتجنب تناولها قبل ممارسة الرياضة لتفادي زيادة إفراز حمض المعدة وما قد يسببه من حرقة أو ارتجاع.

كذلك يمكن اختيار أشكال أسهل للهضم مثل الفيتامينات القابلة للذوبان أو المضغ أو المسحوق بدلا من الأقراص التقليدية، أو تقسيم الجرعة اليومية على مرتين بدلا من تناولها دفعة واحدة.

ويؤكد الخبراء أهمية الاعتماد قدر الإمكان على الغذاء الطبيعي كمصدر للفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات الورقية ومنتجات الألبان والبقوليات واللحوم والأسماك، بدلا من الاعتماد الكامل على المكملات.

ورغم ذلك، يُنصح دائما بقراءة تعليمات المكملات واستشارة الطبيب قبل استخدامها، خصوصا لمن يتناولون أدوية أخرى أو يعانون من حالات صحية مزمنة، لتجنب أي تداخلات أو آثار غير مرغوبة.