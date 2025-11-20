تحذير طبي: السمنة والتدخين يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

شفق نيوز- متابعة

أفاد الدكتور سيرغي ارتيمينكو، أخصائي أمراض المسالك البولية، أن سرطان البروستاتا نادر قبل سن الأربعين، لكنه يبدأ بالازدياد تدريجيا ليبلغ ذروته بين 65 و70 عاما.

ويقول: "لا يزال الخبراء غير قادرين على تحديد سبب وحيد للإصابة بسرطان البروستاتا، لكن الخطر يرتبط بعمر الرجل. فالسرطان نادر قبل سن الأربعين، ويزداد بعد ذلك ليبلغ ذروته بين 65 و70 عاما. كما يؤدي التاريخ العائلي دورا مهما؛ فإذا شُخص إصابة الأب أو الأخ بالمرض، يزداد خطر الإصابة لدى الرجل".

ويشير الطبيب إلى أن "سرطان البروستاتا غالبا ما يتطور نتيجة مجموعة معقدة من العوامل الوراثية، والهرمونية، والأيضية، والبيئية، ومع ذلك يمكن التأثير على معظمها".

ويضيف: "الوزن الزائد، ونمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي غير المتوازن، وإدمان الكحول، والتدخين، كلها عوامل تزيد من المخاطر، ويمكن تقليل خطر الإصابة بتغيير نمط الحياة".