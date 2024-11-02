تحذير.. ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى خطر الإصابة بالخرف

شفق نيوز/ يعاني العديد من الناس من ارتفاع ضغط الدم، ويُهمل البعض معالجة هذه الحالة، مما يتسبب بعواقب صحية خطيرة.

وحول هذا الموضوع، قال الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف: "يعرف الكثيرون أن السكتة الدماغية هي النتيجة الخطيرة الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة. الدراسات التي أجراها علماء من الصين وأستراليا أظهرت أن الارتفاع المستمر لضغط الدم يتسبب بتقلص الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 70%، خاصة لدى الأشخاص الذين تعرضوا لارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة".

وأضاف مياسنيكوف: "58% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً لا يعرفون بوجود مشاكل ارتفاع ضغط الدم لديهم، و60% من هؤلاء لا يتلقون العلاج، مما يتسبب لهم بمشكلات صحية كبيرة. مع ارتفاع ضغط الدم بشكل غير منضبط، فإن جميع أعضاء الجسم معرضة للخطر".

وأشار الطبيب إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على القلب والدماغ والكلى وشبكية العين والأعضاء التناسلية، وغيرها من الأعضاء. ولفتت الدراسات الطبية إلى أن العديد من حالات الخرف وضعف الذاكرة قد تكون ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم الشرياني الذي لم يُعالج، بالإضافة إلى نقص تروية الأوعية الدموية الدماغية المزمن.

المصدر: موقع RT