تحذير طبي: ارتفاع التستوستيرون يهدد قلوب الرجال

شفق نيوز- متابعة

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كامبريدج أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحلّل الباحثون بيانات أكثر من مليون بالغ، ووجدوا أن الرجال الذين لديهم مستويات عالية من هذا الهرمون نتيجة عوامل وراثية يواجهون خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة أعلى بلغت 17%.

وحذر الخبراء من أن هذه النتائج لا تعني أن تناول مكملات التستوستيرون بشكل عشوائي آمن، خصوصاً تلك التي تُشترى عبر الإنترنت، نظراً لما قد يترتب عليها من مخاطر صحية جدية.

ويُعد التستوستيرون علاجاً معتمداً لقصور الغدد التناسلية، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الهرمون، ما يؤدي عادة إلى التعب وضعف الوظيفة الجنسية. وتشير الدراسات إلى أن نحو 0.5% فقط من الرجال يعانون من هذه الحالة، وأن مستويات التستوستيرون تنخفض بنحو 1% سنوياً بعد سن الأربعين، من دون أن تُحدث عادة تغييرات ملحوظة.

ورغم ذلك، شهد سوق مكملات التستوستيرون نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ تروّج بعض الشركات لهذه المكملات للرجال دون الثلاثين، مدعية أنها تساعد على التخفيف من التعب وتعزيز نمو العضلات وتحسين الانتصاب.

وقالت إميلي موربي، المشاركة في إعداد الدراسة، إن "الإقبال على مكملات التستوستيرون يتزايد، جزئياً بسبب زيادة الوعي بقصور الغدد التناسلية، ونتيجة الحملات التسويقية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب".

وأضافت أن "الدراسة تشير إلى أن ارتفاع مستويات التستوستيرون يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي، ما قد يؤدي إلى النوبات القلبية وفشل القلب".

وأكدت موربي أن "الحاجة الطبية لتناول التستوستيرون تختلف عن استخدامه بهدف تحسين الأداء، ففي الحالة الأولى تفوق الفوائد المخاطر، أما في الثانية فقد لا يكون ذلك الحال".

من جانبه، دعا البروفيسور كين أونغ، أحد معدّي الدراسة، إلى وضع توجيهات وطنية صارمة لتنظيم استخدام هذه المكملات.