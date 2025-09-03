تحذير صحي من مشروب عشبي شائع: قد يسبب الإدمان

شفق نيوز- واشنطن

سلط تقرير أمريكي الضوء على مشروب عشبي يُدعى Feel Free Classic الذي يُسوّق كمكمّل نباتي يُعزّز الاسترخاء، والإنتاجية، والتركيز، وسط تحذيرات من مخاطر الاستخدام اليومي لاحتمالية الإدمان عليه.

وطرحت شركة Botanic Tonics المنتج قبل خمس سنوات في الأسواق، في وقت يبلغ مستخدمون عن أعراض إدمان وانسحاب متفاوتة، ما أثار جدلاً حول سلامته، بحسب موقع "سي إن إن" بالعربية.

ووفقاً للتقرير، فإن المشروب يأتي في زجاجات صغيرة سعتها 60 مليلتراً، إذ يوضح الملصق أن نصف كمية زجاجة المشروب عبارة عن جرعة واحدة مع توصية بعدم تجاوز كمية زجاجة مشروب واحدة يومياً، وتحذير بأنّ المشروب "قد يُسبّب الاعتياد".

يُباع المنتج بسعر يتراوح بين 8 و13 دولاراً، ويتوفّر في أكثر من 24 ألف موقع عبر الولايات المتحدة تشمل محطات الوقود، ومتاجر التبغ، والبقالة، ومتاجر الأطعمة الصحية.

واجهت شركة Botanic Tonics دعوى قضائية جماعية في آذار/ مارس 2023، اتُهمت فيها بممارسات تسويقية مضلّلة، منها إخفاء أنّ المكون الأساسي في المشروب هو الكراتوم، وتسويق المنتج على أنه يحتوي على الكافا فقط.

وانتهت القضية في أيلول/ سبتمبر 2024 بتسوية بلغت قيمتها 8.75 مليون دولار، مع نفي الشركة للاتهامات، وما زالت الموافقة القضائية معلقة.

وبعد الدعوى، عدلت الشركة ملصقات المنتج لتوضيح المخاطر بشكل أفضل. وأكدت أن Feel Free آمن ضمن الجرعات الموصى بها.

ويرتكز المنتج على الكافا والكراتوم، وهما مادتان لهما تأثيرات مختلفة على الجسم والعقل.

فالكافا، مستخلص من جذور نبات Piper methysticum في جزر جنوب المحيط الهادئ، ويمنح استرخاءً ونشوة خفيفة.

وذكر الدكتور أوليفر غروندمان، وهو أستاذ الكيمياء الدوائية في جامعة فلوريدا أنه "يمكن أن يطوّر بعض الأشخاص تحملاً للكافا، ويعانون من أعراض انسحابية عند التوقف المفاجئ، لكنه أقل إدماناً من المواد الأفيونية".

أما الكراتوم، فيُستخرج من أوراق شجرة Mitragyna speciosa في جنوب شرق آسيا، ويُظهر تأثيرات منبهة بجرعات صغيرة ومهدئة بجرعات أكبر.

وتصنف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الكراتوم كمكمّل غذائي يُباع بأشكال متنوعة، لكن يتفاعل مع مستقبلات الدماغ الأفيونية، ما يمنحه احتمال التسبب بإدمان حقيقي.

وأوضح غروندمان أنه "رغم طبيعته، تصنف FDA الكراتوم كمادة أفيونية بسبب تأثيراته الدماغية".

بديل طبيعي للكحول؟

ورغم تسويق Feel Free كبديل طبيعي للكحول يعزّز الاسترخاء والإبداع، فإن المزج بين الكافا والكراتوم قد ينتج تأثيراً نفسياً معقداً يعزّز المتعة لكنه يزيد خطر الاعتياد، خصوصاً مع الاستخدام المفرط أو المتكرر.

هذا التفاوت يجعل المستهلكين يواجهون منتجاً عشبياً ذات تأثيرات شبيهة بالأفيونات من دون رقابة واضحة أو تحذيرات كافية.

وأشار غروندمان إلى أن نحو مليوني أمريكي يستهلكون الكراتوم لأغراض متنوعة، تشمل استخدامه كبديل أقل ضرراً للأفيونات، لتخفيف أعراض الانسحاب، وعلاج الألم المزمن، والتخفيف النفسي من الاكتئاب والقلق، أو لتحقيق نشوة واستراحة عقلية.

وكشفت دراسات حديثة عن حالات إدمان على الكراتوم بين المستخدمين تراوحت بين خفيفة ومتوسطة.

وأجرت الدكتورة كيرستن سميث، أستاذة الطب النفسي في جامعة جونز هوبكنز، دراسة في عام 2024 بالتعاون مع غروندمان، إذ وجدت أن تناول الكراتوم أكثر من ثلاث مرات يومياً يزيد من خطر الاعتماد الجسدي والنفسي.

وكان بعض مستخدمي Feel Free قد أبلغوا عن علامات إدمان حتى عند استهلاك زجاجة مشروب واحدة يومياً، وهي جرعة أقل من التي تحذّر الدراسات منها.

في أيار/ مايو 2023، صادرت السلطات الفيدرالية نحو 250 ألف زجاجة مشروب بناءً على شكوى الغذاء والدواء التي وصفت المنتج بـ"المغشوش" بسبب نقص بيانات السلامة المتعلقة بالكراتوم.

وبعد الدعوى، ألغت الجامعات الشريكة اتفاقياتها مع الشركة، ووافقت Botanic Tonics على دفع 8.75 مليون دولار لتسوية القضية، كما أقرّت الشركة في بيان بأنها كانت مقصّرة في التسويق، وعملت على تعزيز شفافية التوعية للمستهلك.