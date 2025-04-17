تحذير صحي: "فرقعة" حبوب الوجه قد تسبب مضاعفات خطيرة

شفق نيوز/ حذرت اختصاصية الجلدية د.شيرين إدريس، من "فرقعة" الحبوب التي تظهر على الوجه لدى البعض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التعرّق الزائد وتراكم الزيوت وواقيات الشمس.

وفي مقطع فيديو شاركته الطبيبة، ظهرت فتاة تعاني من انتفاخ شديد في شفتها العلوية، وقالت: "لن أضغط حبّة أخرى على وجهي"، في إشارة إلى أن الانتفاخ ناتج عن محاولة التخلص من بثرة.

المفارقة أنّ هذه المنطقة بالتحديد هي من أكثر المناطق التي نلمسها خلال اليوم. تقول د.إدريس: "كلنا، مهما كنا نظيفين، نمرّر أصابعنا حول الأنف باستمرار"، مضيفةً أنّ أي بثرة في هذه المنطقة مهددة بالتلوث بسهولة.

وفي حال حدوث عدوى سطحية، قد تتطوّر الحالة إلى القوباء، وهي حالة معدية تسبب تقشّر الجلد وتكوّن قشور.

أما العدوى الأعمق، فقد تُعرف باسم الدُمَّل أو التهاب الجُرَيب العميق (furunculosis)، التي وإن كانت غالباً غير خطيرة، إلا أنّها قد تصل في حالات نادرة إلى مجرى الدم، مسببة مضاعفات خطيرة.

وتحذر د.إدريس: "لا تلمسوا المصابين بهذه الحالات، العدوى سريعة الانتشار"، مؤكدةً أن مضاعفات القوباء قد تشمل التهاب النسيج الخلوي ومشكلات في الكلى.

ويؤكّد اختصاصي الجلدية د.ألوك فيج من Cleveland Clinic، أنه عند ظهور علامات مثل التورّم المتزايد أو الشعور بالحمى أو القشعريرة، يجب مراجعة الطبيب فوراً؛ لأن العدوى قد تصبح عامة في الجسم.

باختصار، تخَلَّ عن أدوات إزالة الحبوب، وجرّب لاصقات البثور، فـ"مثلث الموت" ليس مزحة.