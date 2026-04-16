تحذير روسي: اضطرابات مغناطيسية مرتقبة على الأرض نهاية الأسبوع

حذّر علماء من أكاديمية العلوم الروسية من احتمال حدوث اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة نشاط شمسي مرتبط بثقب إكليلي تشكّل حديثاً على الشمس.

وذكر مختبر علم الفلك الشمسي التابع للأكاديمية، في بيان، أن "يومي 18 و19 أبريل/نيسان قد يشهدان اضطرابات مغناطيسية بسبب تأثير الثقب الإكليلي على الأرض".

وأضاف البيان أن "هذه الاضطرابات قد تتطور إلى عواصف مغناطيسية، قد تتسبب بظهور أضواء الشفق القطبي في بعض المناطق"، مشيراً إلى أنها "قد تؤثر على بعض الأشخاص، خصوصاً الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم".

وأوضح العلماء أن العواصف المغناطيسية تنجم عن زيادة النشاط الشمسي، وقد تؤدي إلى خلل في أنظمة الطاقة، والتأثير على أنظمة الاتصالات والملاحة، فضلاً عن تأثيرها على سلوك بعض الكائنات الحية.

وبيّنوا أن شدة هذه العواصف تُصنّف إلى خمس درجات، من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جداً)، بحسب مستوى الاضطراب في المجال المغناطيسي للأرض.