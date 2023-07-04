تحذير.. توفر نسخة من تلغرام تستولي على البيانات وتسرق الأموال

شفق نيوز/ انتشرت نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الفورية “تليغرام” في نظام أندرويد، وتحمل هذه النسخة برمجيات خبيثة تهدد سلامة المستخدمين، وذلك بحسب تقرير نشره باحثون في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح التقرير أنه عند تثبيت التطبيق المزيف في جهاز الضحية يبدأ في تشغيل كود برمجي خبيث في الخلفية يتنكر في صورة خدمة تنزيل التحديثات، ويبدأ أولا في جمع البيانات عن جهاز الضحية، ثم ينشئ اتصالا مع الخادم المخصص له، ليقوم بتحميل المزيد من الملفات ومنها فيروس من نوع تروجان يسمى Triada.

ويمكن لفيروس Triada اكتساب صلاحيات في الجهاز وحقن نفسه في عمليات النظام الأخرى، كما أن له القدرة على سرقة الأموال من الضحايا عبر إشراكهم في خدمات مأجورة، وعمل مشتريات رقمية باستخدام رقم الهاتف والرسائل النصية القصيرة SMS، بالإضافة إلى الاستيلاء على كلمات المرور والبيانات الحساسة في الجهاز، وعرض إعلانات على نحو مزعج.

ويعد فيروس Triada أحد أخطر الفيروسات التي تصيب أجهزة “أندرويد” لقدرته على الاختراق العميق لنظام التشغيل والتلاعب بعمليات النظام والتطبيقات، وعادة ما ينتشر عبر التطبيقات المصابة التي يتم تحميلها من مصادر غير موثوقة.

وقال التقرير إن تطبيق تلغرام المصاب لا يوجد في متجر “غوغل بلاي”، وإنما في مواقع خارجية غير رسمية، لذا ينصح دوما بضرورة الابتعاد عن تحميل التطبيقات أو التحديثات من خارج المصادر الرسمية.