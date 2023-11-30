تحذيرات من 2024.. منظمة الطقس الأممية: 2023 العام الأكثر سخونة

شفق نيوز/ رأت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق، فيما حذرت من زيادة الفيضانات وحرائق الغابات وذوبان الأنهار الجليدية وموجات الحرارة في المستقبل.

وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من أن متوسط درجات الحرارة لهذا العام ارتفع بنحو 1.4 درجة مئوية عن زمن ما قبل الصناعة، وهو ما يقل بمقدار عشر درجة فقط عن الحد المستهدف لنهاية القرن كما هو محدد بموجب اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

في هذا الصدد، قال الأمين العام للمنظمة، بيتري تالاس، إن "ظهور ظاهرة النينو في وقت سابق من هذا العام، (وهي ظاهرة مناخية تتميز بارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ)، يمكن أن يرفع متوسط درجة الحرارة العام المقبل عن الحد الأقصى المستهدف وهو 1.5 درجة المحدد في باريس".

وأضاف تالاس: "من المؤكد عمليا أننا سنصل إلى هذه الدرجة، 1.5، خلال السنوات الأربع المقبلة، على الأقل على أساس مؤقت... وفي العقد المقبل سنكون هناك (عند هذه الدرجة) بشكل أو بآخر على أساس دائم".

وخلصت المنظمة، إلى أن معيار الهدف الرئيسي لاتفاق باريس سيكون ما إذا كانت الزيادة البالغة 1.5 درجة ستستمر على مدى 30 عاما، وليس مجرد عام واحد، لكن آخرين يقولون إن العالم يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن ذلك.