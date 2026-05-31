تحذيرات طبية من الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف أثناء الزكام

حذّر أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، الطبيب الروسي إيغور مانيفيتش، من أن الاستخدام الخاطئ لقطرات الأنف المضيقة للأوعية الدموية أثناء علاج الزكام قد يكون له عواقب خطيرة على الصحة.

وقال مانيفيتش، إن القطرات الأنفية عند استخدامها لعلاج احتقان الأنف أثناء الزكام فإن جزءاً من الفعالية في هذه القطرات يتسرب إلى الدم، خاصة عند الاستخدام المتكرر، أو تجاوز الجرعة الموصى بها، أو في حال وجود تلف في الغشاء المخاطي للأنف، وفي مثل هذه الحالات، يعمل الدواء الموضعي كمحفز للجهاز العصبي الودي، حيث يضيّق الأوعية الدموية ليس فقط في الأنف، بل في جميع أنحاء الجسم، مما يؤثر على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأضاف: "مع الاستخدام الصحيح قصير الأمد لدى الأشخاص الأصحاء، يكون تأثير هذه القطرات على القلب ضئيلا، لكن الاستخدام الخاطئ لهذ الأدوية أو دمجها مع أدوية أخرى مضادة للاحتقان، أو استخدامها لدى مرضى يعانون من أمراض قلبية وعائية، قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتسارع نبضات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وقد تؤدي في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة".

وأشار الطبيب إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب، واضطرابات النظم، وتصلب الشرايين الحاد، بالإضافة إلى كبار السن والأطفال، ونصحهم باستشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من مضادات الاحتقان الأنفية.