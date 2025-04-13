"تحدي البارسيتامول".. ترند يثير الرعب على مواقع التواصل

شفق نيوز/ أثار انتشار ترند تحدي دواء "الباراسيتامول" على مواقع التواصل الاجتماعي الرعب في عدد من الدول ومنها الجزائر خاصة بعد تسجيل إصابة بأعراضه القاتلة.

وسجلت وزارة التربية الجزائرية دخول هذا التحدي حيث وجهت مذكرة "استعجالية" للمسؤولين على المستوى المحلي، تحذر فيها "من انتشار تحد في شكل ترند يدعى "تحدي البارسيتامول" وسط التلاميذ، ويتمثل هذا التحدي في تناول جرعات مفرطة من دواء البراسيتامول بهدف التباهي أو اختبار التحمل، وهي الأفعال التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تتسبب في الوفاة".

وحسب نفس المراسلة، فقد أمرت الوزارة بـ"ضرورة إطلاق حملات تحسيسية تستهدف التلاميذ والأولياء لتحذيرهم من انتشار هذا التحدي، وتوفير المعلومات الصحية للمخاطر المحتملة من الإفراط في تناول دواء البراسيتامول".

وجاء ذلك، بعد انتشار خبر إصابة تلميذ في ولاية المدية (83 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر)، بأعراض الاستهلاك المفرط لدواء الباراسيتامول حيث نقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

وخلق انتشار خبر تبني المراهقين في الجزائر، لهذا الترند الرعب على مواقع التواصل ".. يجب تدخل السلطات سريعا بالردع من أجل تفادي انتشار هذا الترند"، وقال آخر: " .. المراهقون صاروا يطبقون أي ترند يأتيهم، حتى لو كان ضارا بهذا الشكل".

ويخلف هذا "الترند" الذي انتشر في أميركا ثم أوروبا، وباقي دول العالم استياءً عالمياً، بسبب خطورته على الصحة العمومية بشكل مباشر، حيث تعالت المطالب بضرورة التدخل لوقفه، من خلال إجراءات منها منع تلك الفيديوهات المحرضة له، على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك".