تحديد موقع "أقدم أثر بشري" معروف في العالم!

شفق نيوز/ منذ أكثر من عقدين بقليل، مع بداية الألفية الجديدة، بدا أن الآثار التي خلفها أسلافنا البشريون القدامى التي يعود تاريخها إلى أكثر من 50000 عام كانت نادرة للغاية.

وتم الإبلاغ عن أربعة مواقع فقط في كل أفريقيا في ذلك الوقت، 2 من شرق إفريقيا: Laetoli في تنزانيا وKoobi Fora في كينيا؛ و2 من جنوب إفريقيا (ناهون ولانجبان).

وفي الواقع، كان موقع ناهون، الذي أُبلغ عنه في عام 1966، أول موقع تتبع لأشباه البشر يتم وصفه على الإطلاق. وفي عام 2023، كان الوضع مختلفا تماما.

يبدو أن الناس لم ينظروا بجدية كافية أو لم يبحثوا في الأماكن الصحيحة. اليوم، يبلغ فقط 14 العدد الإفريقي لـhominin ichnosites المؤرخة (وهو مصطلح يشمل كلا من المسارات والآثار الأخرى) الذي يزيد عمره عن 50000 عام.

ويمكن تقسيمها بسهولة إلى مجموعة شرق إفريقية (خمسة مواقع) ومجموعة جنوب إفريقية من ساحل كيب (تسعة مواقع).

وهناك 10 مواقع أخرى في أماكن أخرى من العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وشبه الجزيرة العربية. وبالنظر إلى أنه تم العثور على عدد قليل نسبيا من بقايا أشباه البشر على ساحل كيب، فإن الآثار التي تركها أسلافنا البشريون أثناء تحركهم حول المناظر الطبيعية القديمة هي طريقة مفيدة لتكملة وتعزيز فهمنا لأشباه البشر القدامى في إفريقيا.

وفي مقال نُشر مؤخرا في Ichnos، المجلة الدولية للأحافير الأثرية، قدّم أعمار سبعة أنواع من hominin ichnosites مؤرخة حديثا والتي حددت في السنوات الخمس الماضية على الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا.

وتشكل هذه المواقع الآن جزءا من "مجموعة جنوب إفريقيا" المكونة من تسعة مواقع. ووجد أن المواقع تراوحت في العمر.

يعود تاريخ أحدثها إلى حوالي 71000 سنة. أقدمها، والتي يعود تاريخها إلى 153000 عام، هي واحدة من أكثر الاكتشافات الرائعة التي تم تسجيلها في هذه الدراسة: إنها أقدم أثر قدم يُنسب حتى الآن إلى جنسنا البشري، الإنسان العاقل Homo sapiens. وتؤكد التواريخ الجديدة السجل الأثري.

إلى جانب الأدلة الأخرى من المنطقة والفترة الزمنية، بما في ذلك تطوير الأدوات الحجرية المتطورة والفن والمجوهرات وحصاد المحار، فإنه يؤكد أن الساحل الجنوبي للرأس كان منطقة نجا فيها الإنسان الحديث التشريحي المبكر وتطور وازدهر.

وهناك اختلافات كبيرة بين مجموعات موقع المسار في شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا.

المواقع في شرق إفريقيا أقدم بكثير: يبلغ عمر Laetoli، الأقدم، 3.66 مليون سنة والأصغر عمره 0.7 مليون سنة.