تحديد موعد أول أيام رمضان بحسب معهد الفلك الدولي

شفق نيوز/ استبعد مركز الفلك الدولي، إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 آذار المقبل، من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وأوضح المركز، في بيان له، أن "يوم الاثنين 11 آذار المقبل، سيكون ممكنا رؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة نسبياً من جميع مناطق العالم الإسلامي".

وبحسب البيان، سيحدث الاقتران المركزي يوم الأحد 10 آذار المقبل، ما يعني أن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من القارتين الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

ووفق الفلك الدولي، فإن رؤية الهلال يوم الاثنين 11 آذار، ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي، ويمكن لمن يرغب رؤية الهلال في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي (مكشوف)، والبحث عن الهلال قريباً من المنطقة التي غابت عندها الشمس، في حينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق، وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.

وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 آذار المقبل.