تحديد مسار تطور الذكاء على الأرض

شفق نيوز- متابعةقال عالم النفس دميتري أوشاكوف، مدير معهد علم النفس التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن هناك خيارين محتملين لتطور الذكاء على الأرض.‎ووفقا له، الأول هو ظهور كائنات بيولوجية فائقة الذكاء، والثاني هو كائنات اصطناعية فائقة الذكاء.‎ويقول: "يمكننا افتراض خيارين متطرفين لكيفية ظهور ذكاء يفوق الذكاء البشري. الخيار الأول هو ظهور كائنات بيولوجية فائقة الذكاء، والثاني هو كائنات اصطناعية فائقة الذكاء"‎ويشير العالم إلى أن الناس اليوم يشهدون كيف يستمر الذكاء في التطور والنمو. لقد تجاوز التطور على كوكب الأرض حدود الحياة، ويستمر ليس فقط في شكل الكربون، بل وفي شكل السيليكون أيضا.‎ويحذر أوشاكوف، من أن الناس في العالم الحديث محاطون بشكل متزايد بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن يكون لها تأثير خطير على البشر. ويتعلق هذا تحديدا بالإعلانات، التي قد يقع المواطنون ضحايا لها.‎ويقول: "تسمح التقنيات الحديثة المتاحة للشركات والمؤسسات التي تعلن عن خدماتها باكتشاف من خلال الإعلانات أكثر نقاطنا حساسية، وابتكار كلمات وصور يكون لها أقوى تأثير".‎ووفقا له، إذا أراد الناس الاستمرار في العيش في مجتمع قائم على استقلالية الأفراد، فيجب أن يحاط كل فرد بـ"حزام ذكاء اصطناعي" شخصي مخصص له وحده.