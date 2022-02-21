سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحديث منتظر لواتساب ينهي "كابوس الصور"

Category: منوعـات

Date: 2022-02-21T09:55:14+0000
تحديث منتظر لواتساب ينهي "كابوس الصور"

شفق نيوز/ لطالما شكا كثيرون من مستخدمي "واتساب" من أن معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة بالمعاينة المطروحة للمستندات.

وانتبه تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لهذه المشكلة سريعا، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل على حلها.

وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن "واتساب" سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview) أكبر مما سبق، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.

وأضاف أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية (WhatsApp beta).

وقال إنه من المتوقع أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

ومن المعروف أن "واتساب" يقلل من جودة الصور أثناء نقلها، ولحل هذه المشكلة عمل التطبيق على استحداث خيار قال إنه سيساهم في الحفاظ على جودة الصور، لكن بالكاد يحقق الغاية من وراء هذا الأمر.

ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي إرسال الصور كمستند، لكن لهذا الأمر سلبيات، فالمستقبل لن يعرف محتوى الصورة قبل أن يفتحه.

related

فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"

Date: 2021-01-07 18:45:13
فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"

واتساب تختبر ميزة طال انتظارها منذ سنوات

Date: 2021-07-15 18:59:53
واتساب تختبر ميزة طال انتظارها منذ سنوات

"واتساب" تجيب على أسئلة تشغل بال المستخدمين

Date: 2021-01-13 10:17:07
"واتساب" تجيب على أسئلة تشغل بال المستخدمين

"واتساب" يغري المستخدمين بمزايا وخصائص جديدة

Date: 2021-07-23 18:45:08
"واتساب" يغري المستخدمين بمزايا وخصائص جديدة

واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

Date: 2021-01-15 20:52:05
واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

"واتساب" يعلن ميزة جديدة للصور والفيديو

Date: 2021-08-04 09:02:30
"واتساب" يعلن ميزة جديدة للصور والفيديو

أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

Date: 2021-01-26 14:19:01
أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد

Date: 2021-09-03 14:59:50
واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد