تحديث جديد لـ"أبل" يريح الآباء

شفق نيوز / ستُدخل شركة آبل تحديثا جديدا على هواتف آيفون، يعرف العائلة أو الأصدقاء المقربين، لحظة وصول شخص مهم لهم لوجهته، مما يزيد حالة الاطمئنان، ويرفع الحاجة عن الاستعانة بالرسائل مثل "هل وصلت للبيت؟".

وسيتيح التحديث الجديد من أبل إخطار أفراد العائلة أو الأصدقاء عندما تصل إلى الوجهة المحددة بأمان، وهي خاصية مفيدة جدا لذوي الأمر، للاطمئنان على أطفالهم.

وأعلنت شركة أبل عن الميزة الجديدة في مؤتمر WWDC 2023، الذي يعقد في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

لكن هذه الميزة ستكون موجودة في تطبيق الرسائل، في تحديث iOS 17، والذي من المقرر إطلاقه في أيلول/سبتمبر.

وأوضحت أبل أن "الرسائل تقدم ميزة تسجيل الوصول، وهي ميزة مهمة عندما يريد المستخدم إخطار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء بأنه وصل إلى وجهته بأمان".

وبعد أن يبدأ المستخدم في تسجيل الوصول، سيتم إخطار صديقه أو أحد أفراد أسرته تلقائيا بمجرد وصول المستخدم.

ولحسن الحظ، أكدت شركة أبل أن أي معلومات يتم مشاركتها يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، بحيث يمكنك أنت وأفراد عائلتك فقط معرفة عندما تصل إلى وجهتك.

وبينما لم يتم إطلاق الميزة بعد، فقد تم الإشادة بها بالفعل من قبل العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي.