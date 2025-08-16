تحديثات جديدة لسياسات "تيك توك" تشمل البث المباشر

شفق نيوز– متابعة

أعلنت منصة "تيك توك" عن تحديثات جديدة لإرشادات المجتمع الخاصة بها، تشمل تغييرات في سياسات المحتوى، ولا سيما ما يتعلق بالبث المباشر والمحتوى التجاري والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وتشمل التحديثات قواعد المشاركة على منصة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو، بالإضافة إلى المعايير التي تعتمدها الشركة لتحديد الفيديوهات التي تُظهر على صفحة "لك".

وبينما يُعيد التحديث صياغة النص الأصلي بشكلٍ كبير لتبسيطه، إلا أن هناك بعض النقاط البارزة ومنها كيفية إعطاء "تيك توك" الأولوية لسوقها، ومدى عمق التخصيص لتجربة المستخدم، وتغيير طفيف في نوع المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي المسموح به، بحسب تقرير لموقع "TechCrunch" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتغييرات "تيك توك"، التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أيلول/ سبتمبر 2025، ليست جوهرية إلى حد كبير، بل يبدو أن الشركة كانت غالباً تعيد صياغة النص حرصاً على الوضوح.

وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يتعين فيه على شركات التواصل الاجتماعي الامتثال لمجموعة من اللوائح في مختلف دول العالم بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى جزئياً إلى تعديلات في سياسات بعض المنصات.

تحديثات "تيك توك"

كان قسم "البث المباشر" من بين الأقسام التي شهدت عدة إضافات في الإرشادات المحدثة.

وتُحذّر شركة تيك توك صُناع المحتوى من مسؤوليتهم عن أي شيء يحدث أثناء البث المباشر، حتى لو كان ذلك يتضمن أدوات خارجية، مثل الترجمة الفورية أو أدوات تحويل الصوت إلى نص لقراءة تعليقات المشاهدين.

وتنصح "تيك توك" صُناع المحتوى بمراقبة هذه الأدوات للتأكد من عدم انتهاكهم للقواعد من خلال هذه الخدمات الخارجية.

وشددت "تيك توك" -ضمن التحديثات- على ضرورة الإفصاح عن المحتوى التجاري، وقالت صراحةً إنها ستقلل من ظهور المحتوى الذي يُوجّه المستخدمين إلى "شراء منتجات خارج المنصة في الأسواق التي يتوفر فيها متجر تيك توك".

وفي حين أن النسخة السابقة من الإرشادات نصّت على أن "تيك توك" تقدّم "اقتراحات بحث" ذات صلة بالمستخدم، تنصّ الإرشادات الجديدة على أن "نتائج البحث والتوصيات قد تبدو مختلفة لكل شخص"، وأن "تيك توك" تستخدم معلومات مثل عمليات البحث السابقة وما شاهده المستخدم سابقاً لجعل نتائج البحث أكثر صلة.

ولم يتغير القسم الخاص بالمحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على الرغم من أن اللغة هنا أصبحت مختصرة أكثر في بعض الأجزاء عند وصف نوع محتوى التزييف العميق غير المسموح به.

وكانت "تيك توك" تحظر سابقاً المحتوى الذي يتشابه بشكل مرئي أو صوتي مع شخصية عامة أو خاصة في سياقات معينة، ويشمل ذلك التعرُّض للتنمّر، أو تقديم تأييد، أو الحصول على تأييد.

وتضمنت تحديثات الإرشادات تغيير صياغة هذه الجزئية لتنص على أن "تيك توك" لا يسمح بالمحتوى "المضلل بشأن القضايا ذات الأهمية العامة أو الضار بالأفراد".

وغيرت شركة تيك توك أيضاً الصياغة التي تشرح سبب مشاركتها في الإشراف على المحتوى.

وفي السابق، كانت الشركة تقول إن هذه العملية تُحافظ على المنصة "آمنة، وموثوقة، ونابضة بالنشاط". والآن، تصف الشركة الإشراف على المحتوى بأنه يساعد "تيك توك" على أن يكون "مكاناً آمناً، وممتعاً، وإبداعياً للجميع".