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تحدث مرة لكل 200 مليون ولادة.. سيدة بريطانية تضع 3 توائم متطابقين تماماً

Category: منوعـات

Date: 2022-04-10T14:12:46+0000
تحدث مرة لكل 200 مليون ولادة.. سيدة بريطانية تضع 3 توائم متطابقين تماماً

شفق نيوز/ أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، يوم الأحد، بأن سيدة بريطانية ولدت ثلاثة توائم متطابقين تماماً في حدث نادر للغاية يحدث فقط "مرة واحدة كل 200 مليون" حالة ولادة.

وذكرت الهيئة أن جينا وكريغ ديودني، هما أبوان للتوائم الثلاثة الذين ولدوا في مستشفى ليفربول للنساء، في السادس من نيسان/ أبريل 2021، وأمضى الأطفال الثلاثة، جيمي وجنسن وجاكسون، ستة أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة قبل السماح لهم بالعودة إلى المنزل.

وتذكرت جينا (34 عاماً) شعورها بأنها ستلد توأماً في وقت مبكر من الحمل وهو ما تأكد خلال أول فحص بالموجات فوق الصوتية.

ولكن، بعد حوالي عشرين دقيقة من بدء تشغيل الماسح الضوئي ظهر رأس ثالث على الشاشة.

تقول جينا: "قال الطبيب إنه خلال 25 عاماً من الخبرة في الفحص بالأشعة لم يرَ ثلاثة توائم من قبل. خاصة وأن أطفالي يتشاركون جميعاً نفس المشيمة وهو أمر نادر جداً".

من جهته، قال الأب كريغ (35 عاماً) مازحاً: "كل ما كنت أفكر فيه هو أنه سيكون هناك حاجة لكثير من الحفاضات".

منذ ذلك الحين، اتفق الوالدان على نظام يتمكنان من خلاله تسيير حياتهما الجديدة على نحو أفضل. واحتفل أطفالهم الثلاثة بأول أعياد ميلادهم في شهر نيسان/ أبريل 2022.

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