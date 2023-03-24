تحت تأثير المخدر.. امرأة تقتل زوجها وتحرق جثته في سوريا

شفق نيوز / أقدمت امرأة سورية، اليوم الجمعة، على قتل زوجها وحرق جثته، وهي تحت تأثير المخدرات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المرأة قتلت زوجها، وهو في العقد الثالث من العمر، داخل منزلهما في حي المقاسم بمدينة الطبقة بريف الرقة، بعد أن قيدت يديه، وحرقت جثته بشكل كامل".

وأكدت مصادر المرصد السوري أن "القاتلة كانت تتعاطى المخدرات"، فيما تدخلت القوى الأمنية لمتابعة ملابسات الجريمة.

ويشير المرصد إلى أن هذه الحادثة "تأتي في ظل تزايد معدل الجريمة في عموم المناطق السورية".

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان قد "وثق 19 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى لا تزال أسبابها ودوافعها مجهولة".

ولفت إلى أن هذه الجرائم راح ضحيتها 21 شخصا بينهم 3 سيدات و3 أطفال، وذلك في مناطق بالحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وكوباني.