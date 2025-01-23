تحاكي "عين الحشرة".. ابتكار كاميرا قادر على التصوير في الظلام

شفق نيوز/ ابتكر العلماء كاميرا جديدة قادرة على التصوير في الظلام الدامس تقريبا وتوثيق حتى سرعة رفرفة أجنحة الفراشة، ذلك بفضل محاكاة خصائص بيولوجية في عين الحشرة.

تتكون عيون الحشرات من وحدات بصرية عديدة تمكّنها من إدراك العديد من الأجسام في وقت واحد ومعالجة الحركة بفعالية حتى في الظلام. وهناك يتراكم الضوء ويتم دمج الإشارات في الزمن، مما يساعدها على تحديد اتجاه وسرعة الحركة.

وتشكل هذه الخاصية البيولوجية أساسا لتطوير الكاميرا الجديدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف البروفيسورين كي-هونغ تشونغ ومين إتش. كيم. وتستخدم الكاميرا قنوات بصرية متعددة تعمل بالتوازي، مما يمكنها من محاكاة رؤية الحشرات.

ويتم التقاط كل إطار من فترات زمنية مختلفة، ويتراكم الضوء، مما يعزز إلى حد بعيد وضوح الصورة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة.

وتتيح تلك التكنولوجيا الكشف عن أجسام أقل سطوعا بـ40 مرة من تلك التي تراها الكاميرات عالية السرعة الكلاسيكية، كما تتيح تسجيل حركات أسرع بـ 9 مرات حيث تصل سرعة التصوير إلى 9120 لقطة في الثانية بفضل تقنية "فصل القنوات". وهذا أسرع بكثير من أجهزة استشعار الصور القياسية. وتعمل خوارزمية الاستعادة على إزالة الضبابية التي تحدث أثناء التصوير السريع، مما يتيح الحصول على صور واضحة. وعلى الرغم من الأداء العالي، فإن سمك الكاميرا يقل عن ملليمتر واحد، مما يجعلها مدمجة وملائمة للاستخدام في أجهزة مختلفة.

وتفتح هذه التكنولوجيا آفاقا للتصوير في ظروف كانت تعتبر سابقا غير قابلة للتصوير بالكاميرات الكلاسيكية. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون مفيدة في الأبحاث العلمية التي تتطلب توثيق عمليات سريعة للغاية، أو في أنظمة المراقبة التي تعمل في ظروف إضاءة منخفضة.