تجنباً لهلوسة الحفلات.. صحف أمريكية: ماسك يتناول جرعات مخدرة لتخفيف الاكتئاب

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الملياردير إيلون ماسك، مالك تويتر، يتناول جرعات صغيرة من الكيتامين لتخفيف الاكتئاب، فيما يهوى المؤسس المشارك لشركة جوجل، سيرجي برين، تناول الفطر السحري.

ووفق ما ذكره تقرير صحيفة The Times البريطانية فان إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، يتناول جرعات كاملة من الكيتامين، وهو مخدر يسبب الهلوسة، في الحفلات، وبرهنت دراسات على فعالية هذا الدواء في علاج الاكتئاب الحاد.

ولم يتطرق ماسك بشكل مباشر إلى هذه الادعاءات لكن سبق له أن كتب تغريدة عن هذا العقار، كبديل لفئة الأدوية المعروفة باسم مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، التي توصف على نطاق واسع لعلاج مشكلات الصحة النفسية.

إذ كتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، رداً على تغريدة أندرو تيت المثير للجدل، التي تقول "الاكتئاب اختيار": "تشخيص حالات الاكتئاب مبالغ فيه في الولايات المتحدة، لكنه بالنسبة لبعض الناس مشكلة في كيمياء الدماغ".

أضاف: "على أن تحويل الناس إلى موتى أحياء باستخدام مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية يحدث كثيراً بكل تأكيد. ووفقاً لما رأيته مع أصدقاء، فتناول الكيتامين من حين لآخر يعد خياراً أفضل".

كان ماسك قد انتقد في السابق مضادات الاكتئاب وطالب العام الماضي بإخراج عقار ويلبوترين، وهو مضاد للاكتئاب يستخدم على نطاق واسع، من الأسواق. ورد خبراء بالقول إن ويلبوترين علاج فعال للاكتئاب منذ سنوات، واتهموا ماسك بنشر معلومات مضللة.

تضمن تقرير استهلاك إيلون ماسك المزعوم للكيتامين وولع برين (49 عاماً) بالفطر السحري ادعاءً آخر، بأن بعض أصحاب شركات رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون يقيمون حفلات يتناولون فيها مواد مخدرة.

حيث قالت متحدثة باسم شركة Founders Fund، ومقرها في سان فرانسيسكو: "الأبحاث تشير إلى أن الأدوية المخدرة لها فوائد كبيرة للصحة النفسية، ونحن ندعم جهود القطاعين العام والخاص لجعل هذه الأدوية متاحة بشكل آمن وقانوني".

يُعتقد أن استهلاك هذه المواد القانوني وغير القانوني منتشر في وادي السيليكون، حيث يقال إن أصحاب الشركات حريصون على تنشيط عقولهم على أمل تحقيق إنجازات في عملهم.

مطلع هذا العام، تصدر ما يسمى بـ"أسلوب الحياة" بين نخبة شركات التكنولوجيا عناوين الأخبار العالمية بعد وفاة بوب لي، مؤسس نظام الدفع النقدي Cash App.

إذ يُقال إن لي، الذي قُتل طعناً خلال شجار مع عامل تقني آخر، كان يتعاطى من حين لآخر عقاقير مخدرة في حفلات سرية. وأظهر تشريح الجثة أن جسده يحوي كيتامين وكوكايين.

كما يقول إدوارد سوليفان، الرئيس التنفيذي لشركة Velocity Coaching، التي تقدم استشارات للمديرين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا، إن استهلاك العقاقير المخدرة في وادي السيليكون قد زاد بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، وقال إن حوالي 40% من عملائه يعربون عن رغبتهم في استهلاك هذه المواد المخدرة.

حسب الصحيفة البريطانية تناول الكيتامين مسموح بوصفة طبية في الولايات المتحدة، وكعلاج للاكتئاب خاضع للإشراف الطبي، لكن استخداماته غير الطبية ليست قانونية.

في الوقت نفسه، أُلغي تجريم السيلوسيبين، المكون النشط في الفطر السحري، على المستوى المحلي في مدن مختلفة، مثل أوكلاند وواشنطن العاصمة وسياتل وديترويت، منذ بادرت مدينة دنفر في ولاية كولورادو بهذه الخطوة عام 2019. وأصبحت أوريغن أول ولاية تقنن السيلوسيبين هذا العام.