"تجسيدا لتضحياتها".. "آمرلي" مسلسل "أكشن" عراقي مستوحى من معركة حقيقية (صور)

شفق نيوز/ تحدث الممثل الايراني مصطفى زماني، يوم السبت، عن مشاركته في المسلسل "آمرلي"، مشيرا إلى أنه "أصعب" عمل قدمه في مسيرته المهنية، في حين أكد نقيب الفنانين جبار جودي، عن ان القوات الامنية قامت بتوفير كافة الدعم اللوجستي لنجاح المسلسل.

وقال نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي خلال كلمة اعلان مسلسل امرلي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: إن "مسلسل آمرلي يتناول قصة مدينة عانت من تدخل داعش وصمدت صمودا يثلج القلب".

وأضاف أن "هيئة الحشد الشعبي ووزارة الداخلية قاما بتوفير كافة مواد الدعم اللوجستي".

ولفت جودي إلى أنه "أطلع على بعض مشاهد المسلسل وكأنها حقيقية".

فيما أوضح المخرج اللبناني احمد ابراهيم، ان "مسلسل آمرلي تم تمثيل مشاهده بين العراق وإيران، وتم توفير كافة الإمكانيات لعمل المسلسل وتم بناء مستشفى ومقام في طهران لتكون صورة متشابهة عن آمرلي في العراق".

وتابع إن "المشاهد والمعارك تم تصويرها كأنها حقيقية وإنها فكرة من أرض الواقع وفني، وأن تكلفة الإنتاجية المسلسل عالية جدا وسيحقق نجاح في العراق والوطن العربي".

من جهته؛ أكد الفنان كاظم القريشي لشفق نيوز، ان "مسلسل آمرلي من الأعمال العراقية التي توثق ملحمة من ملاحم العراق، وأن المسلسل عمل عراقي لكن بمواصفات عالمية بما توفر له إمكانيات ناجحة".

وبين ان "الشركة المنتجة قامت بكافة الإمكانيات لنجاح هذا المسلسل الذي يجسد مدينة امرلي وتضحياتها، وأن كاتب المسلسل ذهب إلى المدينة وعاش الأجواء وثق الواقع وسيكون المسلسل ناجحا".

بدوره قال الممثل الايراني مصطفى زماني لوكالة شفق نيوز: "مضى على مسلسل يوسف الصديق أكثر من 15 سنة، وخلال هذه السنوات كلنا تبحث عن فرصة التقديم العرفان للمجتمع العربي بمسلسل خاص".

وتابع "أتيحت لي فرصة التمثيل في هذا المسلسل المهم واستطعت أن أقوم بتأدية الأدوار باللغة العربية، وحاولت بقدر الإمكان، وهذا العمل هو أصعب عمل قدمته خلال المسيرة المهني، لأنني لا أستطيع التحدث باللغة العربية".

وأشار زماني الى ان "فريق العمل قدر جهود مدينة امرلي بمقاومة تنظيم داعش، وهذا العمل ذات قيمة كبيرة بالنسبة لي واستمتعت بهذه العمل بالتعاون مع الكادر العراقي والسوري".