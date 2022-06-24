سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تجربة جديدة للسياحة.. تشييد "أول مستوطنة بشرية" في اهوار البصرة (صور)

Category: منوعـات

Date: 2022-06-24T17:59:55+0000
تجربة جديدة للسياحة.. تشييد "أول مستوطنة بشرية" في اهوار البصرة (صور)

شفق نيوز/ في تجربة هي الأولى من نوعها وتبشر بانطلاقات جديدة في قطاع السياحة في محافظة البصرة أطلقت المحافظة أول مستوطنة سياحية في اهوارها لجذب السياح، بمكان خاص للسكن وبازار يوفر المقتنيات الفلكلورية وامور كثيرة اخرى خاصة بعد أن ساهم النظام الصدامي بتجفيف الاهوار وتحويل الكثير من هذه الثروة العراقية الى ارض جرداء.

التجفيف هو السبب

معين الحسن معاون محافظ البصرة كشف لوكالة شفق نيوز تفاصيل المستوطنات هذه والتي بدأت بتجمع بشري واحد على مساحة دونم فقط كخطوة اولى نحو مشروع يصار الى حركة سياحية ضخمة قال"بعد تجفيف النظام السابق للاهوار وتحولها الى مناطق تعاني التصحر عملنا على إنشاء منتجع سياحي وافتتاحه يقع في اهوار الشافي وانشأ من القصب بتصميم فلكلوري جيد جدا".

وبين ان "المشروع له مولد كهربائي خاص به ويوفر أماكن للاستراحة ومجهز بسوق فلكلوري ايضا"، موضحا ان المشروع هذا سيكون الانطلاقة نحو توفير فرص العمل للشباب واستقطاب الكفاءات بمشاريع أخرى في اقضية اخرى ايضا كقضاء المدينة.

تشجيع السياحة

هذه التفاصيل اكمل سردها عدنان حسين قائم مقام قضاء الدير الذي قال ان "قضية الاهوار  هي قضية تراثية في قضاء الدير  و قديمة من سبعينات وثمانينات القرن الماضي كهور الحمار والشافي وهور المساني إلا أن قلة المياه تسببت بأزمة لسكانها".

وأكمل قائلا لوكالة شفق نيوز؛ "تم افتتاح الاستراحة السياحية وعن طريق الأمم المتحدة متمثلة بمنظمة هبي تان حيث تم تحديد المكان في مثلث مابين النهرين بمنطقة لم تتجاوز الدونم واضيف فيها مضيف وساحة استراحة وسقيفة ومحلات داخل الاستراحة مما وفر لأهالي الاهوار فرصة عمل وشجع الأهالي على التعريف بماهية الاهوار وتراثه وتوفير الفرصة لتشجيع السياحة وتطوير المناطق هذه بالاستعانة بالمستوطنات البشرية".

تأثيرات بيئية

جمعه الدراجي الباحث في مجال المياه الاهوار ورئيس مجلس إدارة الجمعية العراقية لإحياء وتطوير الاهوار قال لوكالة شفق نيوز ان "المساحة الواقعة بين ثلاث محافظات جنوبية عراقية وهي ميسان وذي قار والبصرة تشكل نحو  ١٦كليو متر مربع وتتمتع بنظام بيئي مميز خاصة في فصل الشتاء حيث تقصدها الطيور المهاجرة من أقصى بقاع العالم باحثة عن المياه الدافئة وهربا من ثلوج أوروبا وروسيا وتجد في المنطقة هذه مكانا للتكاثر والاقامة لعدة اشهر ".

وتابع حديثه بالقول ان" على الجانب الدولي المهتم بهذه الاهوار تأمين حصة المياه من دول المنبع  ومعالجة قلة الاطلاقات المائية  من دول الجوار خاصة وأنها تواجه شح كبير في المياه ".

وبين ان المنطقة ايضا يمكن ان تكون محط انظار العالم ان بما تمتلك من مساكن طبيعية وأن دخول السكان لهذه المناطق والتدريب على كيفية إستقبال سكان الاهوار للضيوف يمكن ان يعمل على تطوير الواقع الاقتصادي هناك.

related

فيديو.. زي ولكنة كوردية في أكبر أسواق البصرة

Date: 2021-09-17 10:17:49
فيديو.. زي ولكنة كوردية في أكبر أسواق البصرة

منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم

Date: 2021-08-05 09:32:21
منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم

فيديو.. لأصحاب المهارات الخاصة في العراق.. 60 دقيقة لتجاوز هذا التحدي

Date: 2022-02-07 20:29:01
فيديو.. لأصحاب المهارات الخاصة في العراق.. 60 دقيقة لتجاوز هذا التحدي

البصرة وميسان ضمن مناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

Date: 2022-06-18 09:06:19
البصرة وميسان ضمن مناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم

عطل يضرب "جيميل" و"يوتيوب"

Date: 2020-12-14 12:06:11
عطل يضرب "جيميل" و"يوتيوب"

دون آثار جانبية .. حبوب منع حمل للذكور فعالة بنسبة 99%

Date: 2022-03-24 10:42:11
دون آثار جانبية .. حبوب منع حمل للذكور فعالة بنسبة 99%

نقل جثمان الشاعر مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية إلى العراق

Date: 2022-05-20 13:01:53
نقل جثمان الشاعر مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية إلى العراق

فيديو.. مجهولو النسب يتناثرون بشوارع الموصل

Date: 2021-09-12 18:26:14
فيديو.. مجهولو النسب يتناثرون بشوارع الموصل