تجاوزت 50 مليون نسخة.. تسارع قوي بمبيعات "PS5"

شفق نيوز/ أعلنت شركة "سوني" اليابانية، وصول مبيعاتها من "بلاي ستايشن 5" إلى 50 مليون نسخة، بعد ثلاث سنوات على إطلاق منصة ألعاب الفيديو هذه، في نتيجة تؤكد تسارعاً قوياً في مبيعاتها التي تأثرت سلباً لفترة طويلة جراء نقص طال عدداً من السلع.

وجرى إطلاق جهاز PS5 في نوفمبر 2020، بينما كان العالم في قبضة جائحة كورونا، وعانت مبيعاته في البداية بسبب مشاكل سلاسل التوريد واسعة النطاق والنقص العالمي في الرقائق.

وذكرت سوني في بيان لها: "بفضل دعم محبي بلاي ستايشن في مختلف أنحاء العالم، شهدت مبيعات بلاي ستايشن 5 زخما قويا هذا العام مدفوعا بسلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة".

وكانت المبيعات مدعومة بإصدار ألعاب ناجحة على غرار "مارفلز سبايدر مان 2" التي بيع أكثر من 2.5 مليون نسخة منها خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت إصدارها في نهاية أكتوبر، و"بالدرز غايت 3" و"الان وايك 2".

وخلال مرحلة كوفيد-19، واجه إنتاج وشحن "بلاي ستايشن 5" التي صدرت في نوفمبر 2020، صعوبات جراء نقص في أشباه الموصلات والتغييرات العالمية التي طرأت على سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المُتخذة في عدد كبير من الدول.

وقال رئيس قسم ألعاب الفيديو لدى "سوني" جيم راين، في البيان "يسعدنا أنها المرة الأولى منذ إطلاق بلاي ستايشن 5 يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم أعياد نهاية السنة، مما يتيح للراغبين في الحصول عليها شراءها".

وفي تعليقه على بيع 50 مليون وحدة من PS5، قال سيركان توتو، الرئيس التنفيذي لشركة Kantan Games للاستشارات في طوكيو: "هذا رقم مذهل، خاصةً وأن PS5 لم يتوفر بشكل صحيح في المتاجر خلال نصف دورة حياته"، مضيفاً: "في النهاية، قد تتمكن سوني بالفعل من التفوق على مبيعات جهاز PS4 المذهلة التي تحققت طوال فترة حياته".