تجاوزت مليار مرة..  الأغنية الأكثر استماعاً في 2024

شفق نيوز/ تصدرت أغنية "Birds of a Feather" للمغنية الأميركية بيلي إيليش قوائم الاستماع لعام 2024 على تطبيق "سبوتيفاي"، حيث حققت أكثر من مليار و781 مليون استماع.

واحتلت الأغنية المرتبة الثانية أيضًا في المملكة المتحدة، وبلغت المرتبة الثانية في "Billboard's Hot 100" في الولايات المتحدة.

وتعد الأغنية جزءًا من ألبوم إيليش الثالث "Hit Me Hard and Soft" الذي صدر في مايو الماضي، وقد تم ترشيحها لثلاث جوائز غرامي في فئات: "أغنية العام"، "تسجيل العام"، و"أفضل أداء منفرد".

من جانب آخر، حلت أغنية "Espresso" في المرتبة الثانية من حيث عدد مرات الاستماع هذا العام، بفارق 650 ألف استماع عن "Birds of a Feather".

وفي المملكة المتحدة، تصدرت أغنية "Carpenter" قوائم الأغاني، كما تم ترشيحها لجائزة "أفضل تسجيل لهذا العام" و"أفضل أداء منفرد لموسيقى البوب" في جوائز غرامي.