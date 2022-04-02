تتعلق بـ"زنا المحارم" .. مشاهد توقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل رمضاني مصري

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" بسبب "عدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية إذاعتها بالتحايل".

وأكد المجلس في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والتي حذفت منها "مشاهد تتعلق بزنا المحارم".

وجاء الحذف بعد شكوى عاجلة مقدمة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد عبد الجليل، الذي أكد أن الحلقة الأولى تمت مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار "تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة".

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وهدد المجلس بأنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

ويحكي المسلسل قصة مديرة مدرسة يموت ابنها في حمام سباحة ثم يفقد ابنها الآخر النطق بعد الصدمة، وتزداد مشاكلها بعد اكتشاف خيانة زوجها لها مع أختها مما يدفعها إلى المطالبة بالخلع منه.

والمسلسل من بطولة ليلى علوي ووفاء صادق وأشرف زكي ومجدي كامل ومي سليم وفراس سعيد.